أزاحت شركة CAT الستار عن هاتفها الذكي الجديد والمتين CAT S41 والذي أطلق عيله متابعون اسم "الدبابة" نظراً لمتانته.

وبحسب موقع "آردرويد"، فإن هاتف "الدبابة" أو CAT S41 يأتي مع شاشة بقياس 5 إنش وبدقة 1080×1920 بيكسل (Full HD) محمية بطبقةٍ زجاجية من نوع Gorilla Glass 5 مع الاعتماد على شريحة معالجة Helio P20 بثمان أنوية من ميدياتيك تعمل بترددٍ قدره 2.3 غيغاهرتز معززة بذاكرة عشوائية بسعة 3 غيغابايت ومساحة تخزين داخلية قدرها 32 غيغابايت.

وزودت الشركة هاتف CAT S41 بكاميرا خلفية دقة 13 ميغابيكسل وأخرى أمامية بدقة 8 ميغابيكسل مع اعتماده على نظام تشغيل أندرويد 7.0 نوغا.

ويدعم هيكل الهاتف مقاومة الماء والغبار بمعيار IP68 الذي يجعله قادرًا على تحمل الغمر تحت الماء لعمق مترين ولمدة ساعة كاملة، مع تصنيعه وفقًا لمعيار التصميم العسكريّ MIL-SPEC-810G الذي يعني تحمله لسقطةٍ من ارتفاع مترين تقريبًا فوق الإسمنت الصلب دون أن يتأثر.

والهاتف قادر على تحمل الاهتزازات الشديدة (حتى التصنيف Category 4) والصدمات والضغط العالي، ويضم زرٍ جانبي إضافي يتيح برمجته لتأدية أي وظيفة يرغب بها المستخدم، كما أن بطاريته بسعة 5000 ميللي آمبير/ساعي قادرة على الصمود حتى 44 يوم بنمطStand-By كما يمكن استخدامها كحافظة طاقة Power-Bank لشحن الهواتف الأخرى.