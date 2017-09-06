طرحت "روفيو" نسخة جديدة من لعبة "الطيور الغاضبة" على طريقة تشبه "الكاندي كراش" وتحمل اسم Angry Birds Match.

وبحسب "عالم التقنية"، فإن المراحل الأولى من اللعبة، تحوي طيوراً حمراء يمكن إطلاقها أفقياً أو عمودياً، إضافة إلى عوائق على اللوحة، ويتطلب ذلك من اللاعب مطابقة عدة عناصر للتغلب عليها.

وهناك ثمانية عوالم مع بداية اللعبة، كالشاطئ والنادي وقد يضاف إليها المزيد لاحقاً مع تحديثات اللعبة، ومع كل فترة تفتح تحديات جديدة لتحقيق أهداف مثل التفوق في 15 مرحلة للوصول إلى صناديق ملكية.

ومع فتح المزيد من المراحل الجديدة ستظهر للاعب شخصيات جديدة صغيرة تعطيه مفاتيحاً لفتح صناديق الكنز التي تظهر جواهر أو مساعدات قوة أو حركات إضافية في المراحل التالية.

ونمت عائدات شركة "روفيو" بنسبة 94% لتصل إلى أكثر من 100 مليون دولار في الربع الماضي من العام، وذلك بفضل مبيعات فيلم الطيور الغاضبة.