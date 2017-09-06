هنأ "حزب الله" اللبناني, يوم الاربعاء, بنجاح عملية الجيش النظامي بفك حصار تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) على مدينة دير الزور الذي استمر لـ 3 سنوات, واصفا هذه العملية بأنها "انتصار كبير".

ونقلت قناة (المنار) عن الحزب قوله انم احصل بدير الزور بمثابة "انتصار كبير", و "يفتح الطريق أمام تحرير ما تبقى من مناطق يسيطر عليها تنظيم "داعش" في الشرق السوري".

واعتبر الحزب ان الانتصار تحقق بفضل "التضحيات الكبيرة والمتواصلة للقوات المسلّحة السورية وثبات القيادة السورية وإصرارها على استرجاع كل الأرض التي سيطر عليها الإرهابيون".

واشار الحزب الى ان هذا النصر هو" نصر الشعب السوري الذي بقي في دير الزور على مدى فترة الحصار وهو أيضاً نصر لكل حلفاء سوريا الذين وقفوا معها".

وكسر الجيش النظامي حصار "داعش" لثلاث سنوات لمدينة دير الزور ، بالتقاء قوات الجيش المتقدمة من ريف دير الزور الجنوبي الغربي مع القوات المتواجدة بالفوج 137 غرب المدينة.

يشار إلى أن "داعش" حاصر دير الزور منذ العام 2014، وواجه حملة لطرده من المدينة، حيث شنت طائرات التحالف الدولي بقيادة واشنطن ضربات جوية على مواقعه في المدينة، إضافة لضربات ومعارك الجيش النظامي المدعوم من روسيا.