أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، يوم الاربعاء, ان تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) بدأ ينهار في سوريا بفضل الانتصارات العراقية.

ونقلت وسائل اعلام عن العبادي قوله في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، ببغداد ان "العراق ينسق مع سوريا من أجل مسك الحدود المشتركة".

وجاء كلام العبادي بعدما تمكن الجيش النظامي من كسر حصار "داعش" لثلاث سنوات لمدينة دير الزور .

وسبق ان توقع الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا ان هزيمة "داعش" في آخر معاقله ستكون خلال الشهور القليلة المقبلة.

ويواصل الجيش السوري عملياته العسكرية ضد تنظيم "داعش", حيث وسع من نطاق سيطرته على عدة مناطق كانت خاضعة تحت سيطرته, بدعم من الطيران الروسي, تزامنا مع غارات للتحالف تشن على معاقله.

كما حققت القوات العراقية تقدما على تنظيم "داعش" الذي بدأت سيطرته في الانحسار في البلاد، ولم يعد في قبضته سوى منطقة القائم، الحدودية مع سوريا، والواقعة غرب محافظة الأنبار، وقضاء الحويجة، غرب كركوك، ومناطق متفرقة في محافظة ديالى.