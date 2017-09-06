كشفت "هواوي" عن معالجها الجديد Kirin 970 كأول معالج هواتف ذكية يحمل وحدة "ذكاء اصطناعي".

ووفقاً لحساب "هواوي" على "تويتر"، فإن المعالج ثماني النواة ومصنع بتقنية 10 نانو متر، وهو أقوى في الاداء والكفاءة بنسبة 25% وأقل في استهلاك الطاقة بنسبة 50% من المعالج السابق .

ويقوم معالج Kirin 970 على تحسين معالجة الصور في الاضاءة المنخفضة والتقاط صور اكثر ثباتاً في الوضع المتحرك والمساهمة سرعة التركيز التلقائي .



وسيظهر المعالج الجديد لأول مرة في هاتف "هواوي ميت 10" الذي سيتم الاعلان عنه يوم 16 تشرين الأول المقبل في مدينة ميونخ الالمانية.



وركزت "هواوي" خلال فعاليات معرض IFA 2017 على قدرات المعالج فيما يخص الذكاء الاصطناعي والتعامل مع المهام اليومية مثل الاوامر الصوتية والتعرف على الصور المتحركة والتعامل معها بذكاء شديد ودون الحاجة لأي خدمات سحابية .