سقط قتلى وجرح في صفوف المدنيين, فجر الاربعاء, جراء قصف شنه التحالف الدولي, ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), على الرقة.

وذكرت مصادر مؤيدة, عبر شبكات التواصل الاجتماعي, ان التحالف قصف الرقة بالغازات السامة ما أدى إلى ارتقاء عشرات القتلى عشرة منهم من عائلة واحدة إضافة إلى عدد كبير من المصابين.

وجاءت الحادثة بعد 3 ايام على سقوط ضحايا جراء غارات نفذتها طائرات تابعة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن على مناطق عدة في الرقة معقل تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

ويشن طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عام 2014، ضد تنظيم "داعش"، غارات بشكل شبه يومي على مواقع التنظيم في المناطق الخاضعة ل سيطرته لاسيما الرقة ودير الزور, ما يؤدى الى سقوط قتلى بين المدنيين جراء تلك الغارات.

واعترف التحالف بتسببه بمقتل مدنيين خلال الغارات التي شنها على معاقل تنظيم "داعش", حيث وصل عدد القتلى المدنيين الى 685 منذ بدء عملياته العسكرية.

ويواجه التحالف اتهامات من قبل منظمات دولية باستهداف المدنيين والبنى التحتية خلال عملياته ضد "داعش" في سوريا فيما ترفض الحكومة السورية عمليات التحالف, وتصف تدخله بأنه "غير شرعي".