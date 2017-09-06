سقط عدد من القتلى والجرحى, يوم الأربعاء, جراء انفجار سيارة مفخخة في الملعب البلدي في مدينة إدلب.

وأفادت معلومات متطابقة من مصادر عدة على مواقع التواصل الاجتماعي, أن السيارة المفخخة كانت محملة بالذخائر, انفجرت في الملعب البلدي بمدينة إدلب, ما أدى إلى مقتل 12 شخص وإصابة آخرين من "هيئة تحرير الشام" كحصيلة أولية.

ويأتي ذلك بعد حوالي شهرين على انفجار عبوة ناسفة في حافلة قرب قرية الشيخ يوسف بريف ادلب ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

يذكر أن مدينة ادلب شهدت مؤخرا تفجيرات انتحارية استهدفت بشكل رئيسي المقرات العسكرية، أعلن تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) مسؤوليته عن بعضها.

سيريانيوز