لقي 15 شخص حتفهم وأصيب عشرات آخرون جراء العواصف العاتية التي ضربت عدة مناطق في موريتانيا.

ونقلت وسائل اعلام عن بيان لوزارة الداخلية الموريتانية ان "بعض مناطق ولايتي لبراكنه ولعصابة تعرضت ليلة البارحة لعواصف هوجاء تصاحبها أمطار، مما أدى إلى وقوع خسائر بشرية كبيرة تمثلت في وفاة 15 شخصا".

وأوضح البيان أن العواصف خلفت " 41 جريحا بينهم 12 إصاباتهم خطيرة".

وتسببت الكارثة ايضا, وفقا للبيان, في حدوث أضرار كبيرة بالممتلكات، حيث تم تشكيل محلية تعمل حاليا على تقييم هذه الأضرار.

ويشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها موريتانيا مثل هذه العواصف الشديدة منذ عشرين عاما.

سيريانيوز