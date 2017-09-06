اعلنت قناة "Press TV" الإيرانية, يوم الاربعاء, عن تعرض صحفييها لهجوم من قبل تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) في بلدة كباجب قرب مدينة دير الزور.

واوضحت القناة ان الصحفيين تعرضوا لهجوم اثناء "قيامهم بتغطية عملية الجيش السوري لفك الحصار عن دير الزور"

وأشارت القناة إلى أن هجوم "داعش" أدى إلى "إصابة ثلاثة جنود، وتدمير سيارة في محطة تلفزيونية متنقلة تابعة للقناة".

ولم توضح القناة طبيعة الهجوم الذي طال هؤلاء الصحفيين.

وتقع كباجب على بعد 30 كيلومترا جنوب غربي مدينة دير الزور التي كانت محاصرة من قبل التنظيم لأكثر من 3 سنوات.

وكسر الجيش النظامي حصار "داعش" لثلاث سنوات لمدينة دير الزور ، بالتقاء قوات الجيش المتقدمة من ريف دير الزور الجنوبي الغربي مع القوات المتواجدة بالفوج 137 غرب المدينة.