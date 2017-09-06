سقط ضحايا, يوم الاربعاء, جراء سقوط قذائف صاروخية على شمال حمص, رغم التوصل لاتفاق وقف اطلاق النار في المنطقة دخل حيز التنفيذ في اب الماضي.

وذكرت وكالة الانباء (سانا) ان "عددا من القذائف الصاروخية أطلقتها المجموعات الإرهابية المنتشرة في منطقة الحولة بالريف الشمالي سقطت في قرية مريمين ما أدى إلى سقوط قتيل وإصابة 3 أشخاص".

وأضافت الوكالة ان "قذائف سقطت على بلدة القبو وقرية قرمص,مما ادى الى حدوث اضرار مادية وقعت في ممتلكات الأهالي ومنازلهم والبنى التحتية".

واتهمت الوكالة مجموعات مسلحة بخرق لاتفاق منطقة خفض التوتر شمال مدينة حمص

وجاءت الحادثة بعد سقوط ضحايا في الـ 26 من آب الماضي جراء قصف بالقذائف الصاروخية قريتي مريمين وقرمص وحيي جب الجندلي وباب تدمر في منطقة الزهرة بحمص

يشار الى ان روسيا والمعارضة المسلحة توصلتا لاتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في شمالي حمص دخل حيز التنفيذ بداية اب الماضي.