قررت الحكومة القطرية إعفاء مواطني المغرب من تأشيرة دخول إلى أراضيها, لتكون المغرب ضمن قائمة الدول المعفية من التأشيرات, والدولة الثانية عربيا بعد لبنان, في وقت تعيش الدوحة أسوأ أزمة دبلوماسية مع 4 دول عربية.

وذكرت وسائل إعلام، أن رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، أكد لوفد مغربي مشارك في احتفالية افتتاح ميناء "حمد" في قطر، تخلي الدوحة عن فرض تأشيرة الدخول على المواطنين المغاربة الذين يزورون أراضيها.

كما اكد البرلمان المغربي إعفاء مواطنى المملكة المغربية من تأشيرة دخول قطر.

وبانضمام المغرب للقائمة، يصبح عدد الدول المعفاة من تأشيرة الدخول إلى قطر، 81 دولة، من بينها لبنان عربيًا.

وكانت قطر أعفت في 10 اب الماضي 80 دولة من تأشيرة الدخول إليها, حيث لم تشمل القائمة على أي دول عربية غير لبنان فقط , في إجراء هدفه تشجيع النقل الجوي والسياحة, في ظل مقاطعة 4 دول عربية لها منذ حزيران الماضي.

وقرار إلغاء التأشيرات يأتي في ظل مقاطعة السعودية ومصر والبحرين والإمارات لدولة قطر منذ شهر حزيران الماضي بعد اتهامها بدعم الإرهاب وإقامة علاقات وثيقة مع إيران.

وقررت قطر, منذ بدء المقاطعة, السعي لتعزيز علاقاتها الدبلوماسية والتجارية خارج منطقة الخليج, وسط تواصل جهود الكويت لحل الأزمة.