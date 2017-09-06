دعا المبعوث الأممي الى سوريا ستافان دي ميستورا، يوم الأربعاء، ممثلي المعارضة السورية إلى التحلي بالواقعية قبيل استئناف مفاوضات مع النظام السوري في جنيف.

ونقلت وسائل إعلام عن دي ميستورا قوله في مؤتمر صحفي، إن "على المعارضة السورية أن تدرك أنها لم تربح الحرب ضد الحكومة، ودعا النظام إلى أن تفهم استحالة حسم الأزمة عسكريا".

وتابع دي ميستورا "السؤال هو ما إذا كانت المعارضة السورية قادرة على توحيد صفوفها والتحلي بواقعية كافية لتدرك أنها لم تربح الحرب؟".

وسئل المبعوث الأممي عما إذا كان يشير ضمنيا إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد هو الذي ربح الحرب. فرد قائلا "لست من سيكتب تاريخ هذا النزاع.. لكنني في هذه اللحظة بالذات لا أعتقد أن أحدا يمكن أن يدّعي بأنه انتصر في الحرب".

وكان دي ميستورا حدد مؤخراً موعد الجولة السادسة من مفاوضات جنيف بشأن الأزمة السورية في تشرين الأول القادم.

يشار إلى أن خريطة السيطرة بين أطراف النزاع في سوريا شهدت تغيرات كثيرة في المرحلة الماضية، كما تم فرض اتفاق خفض توتر في بعض المناطق، إضافة للتقهقر الكبير في سطوة تنظيم "داعش" الإرهابي.

سيريانيوز