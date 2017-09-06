إسبانيا تمطر شباك ليشتنشتاين بثمانية نظيفة وتضع قدماً بمونديال روسيا 2018 اخبار الرياضة شارك

حققت إسبانيا فوزاً متوقعاً وساحقاً الثلاثاء على مضيفتها ليشتنشتاين 8-0 وأصبحت منطقياً بحاجة لفوز واحد في مباراتيها الأخيرتين، للتأهل إلى نهائيات كأس العالم روسيا 2018. ورفعت إسبانيا رصيدها إلى 22 نقطة من 8 مباريات في المجموعة السابعة، مقابل 19 لإيطاليا الثانية التي فازت على ضيفتها إسرائيل 1-صفر، إلا أن فارق أهداف إسبانيا (+29) شاسع البعد عن إيطاليا (+12).



وسجل لإسبانيا، بطلة 2010 والتي انفردت بالصدارة بعد فوزها الكبير على ايطاليا 3-صفر السبت الماضي، سيرخيو راموس (3) والفارو موراتا (15 و54) وايسكو (16) ودافيد سيلفا (39) وياغو اسباس (51 و63) ومكسيميليان غوبل (89 خطأ في مرمى فريقه).



وفي المباراة الثانية في ريجو اميليا، سجل لإيطاليا التي لم تخسر أي مباراة في التصفيات على أرضها (46 فوزاً و7 تعادلات)، المهاجم تشيرو ايموبيلي برأسية من مسافة قريبة بعد عرضية من انطونيو كاندريفا (53).



وفي المجموعة عينها تعادلت ألبانيا الثالثة (13 نقطة) مع مضيفتها مقدونيا 1-1 بهدف اوديسي روشي (53) مقابل هدف الكسندر ترايكوفسكي (78 من ركلة جزاء).



من جهته، اقترب منتخب صربيا خطوة جديدة من بلوغ كأس العالم بعد فوزه على مضيفه ايرلندا 1-0 اليوم الثلاثاء لحساب المجموعة الرابعة.



وفي باقي مباريات المجموعة فاز منتخب ويلز على مضيفه مولدوفا 2-0 وتعادلت النمسا مع ضيفتها جورجيا 1-1.



وعزز منتخب صربيا موقعه في الصدارة برصيد 18 نقطة بفارق أربع نقاط أمام ويلز صاحبة المركز الثاني. ويحل منتخب ايرلندا في المركز الثالث برصيد 13 نقطة ثم النمسا في المركز الرابع بتسع نقاط يليها جورجيا في المركز الخامس بخمس نقاط وأخيراً مولدوفا في المركز السادس بنقطتين. سيريانيوز 2017-09-06 07:35:04 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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