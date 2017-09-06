كولومبيا توقف انتصارات البرازيل بهدف فالكاو بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم اخبار الرياضة شارك

تعادل منتخبا كولومبيا والبرازيل 1-1 في الجولة الـ16، من تصفيات أمريكا الجنوبية لمونديال روسيا 2018، ليكسر "لوس كافيتيروس" سلسلة من 9 انتصارات متتالية للسيليساو.

بهذه النتيجة حصل كل فريق على نقطة، بحيث أصبح لدى البرازيل 37 نقطة تحافظ بها على الصدارة، وتلاحقها في الوصافة كولومبيا بـ26 نقطة، مؤقتا لحين استكمال باقي مباريات الجولة.



تقدمت البرازيل أولا (45) بهدف رائع من ويليان الذي وجه تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء لم يستطع الحارس ديفيد أوسبينا التصدي لها لتعانق شباكه.



لكن راداميل فالكاو أدرك التعادل لأصحاب الأرض من رأسية جميلة محولا كرة زميله سانتياجو أرياس من الجبهة اليمنى إلى داخل المرمى البرازيلي 56.



ويتأهل أول أربعة منتخبات مباشرة إلى مونديال روسيا، بينما يلعب الخامس في ملحق مؤهل مؤلف من مباراتين ذهاباً وإياباً ضد نيوزيلندا. سيريانيوز 2017-09-06 07:41:38 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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