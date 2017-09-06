قال وزير الخارجية السعودية عادل الجبير, يوم الثلاثاء, أن "حديث إيران عن تقارب محتمل مع المملكة أمر مضحك ", مضيفاً أنه "يتعين على إيران تغيير سياساتها إذا أرادت تقاربا".

ونقلت وكالة (رويترز) عن الجبير ,قوله أن تصريحات وزير الخارجية الإيراني مضحكة, مضيفا أنه "إذا كانت إيران تريد علاقات طيبة مع السعودية فإن عليها تغيير سياساتها واحترام القانون الدولي".

وتابع الوزير السعودي أن "المملكة في الوقت الحالي لا ترى أن إيران جادة في رغبتها في حسن الجوار", موضحاً أن "الاتصالات الدبلوماسية مع إيران لإتمام ترتيبات الحج لا تمثل تطبيعا للعلاقات ولا علاقة لها بالسياسة".

وأردف قائلاً أنه حين يتعلق الأمر بالحج فإن السعودية لا تحاول تسييسه لكن هذا لا يعني التطبيع, مشيرا إلى أن الاجتماعات الخاصة بالحج لا علاقة لها بالسياسة وهي مسألة دينية.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف, قال في تصريحات سابقة أن إيران ستتبادل قريبا الزيارات الدبلوماسية مع الرياض بعد أن قطعت الدولتان العلاقات الدبلوماسية بينهما العام الماضي, مشيراً إلى أن الزيارات الدبلوماسية قد تجرى بعد انتهاء موسم الحج في الأسبوع الأول من أيلول الجاري.

وتراجعت العلاقات بين إيران والسعودية إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات ويتبادل البلدان الاتهامات بتقويض الأمن الإقليمي ويدعمان أطرافا متحاربة في الصراعات بسوريا والعراق واليمن.

وحول الخلاف مع قطر, قال وزير الخارجية السعودي أنه "إذا استمر الخلاف مع قطر لعامين فلا ضير من ذلك".

وتعيش قطر أسوأ أزمة دبلوماسية مع السعودية ومصر والبحرين والإمارات, والتي أعلنت قطع علاقتها بالدوحة منذ 5 حزيران الماضي, بعد اتهامها بدعم الإرهاب وإقامة علاقات وثيقة مع إيران, فيما تنفي قطر تلك الاتهامات.

وقررت قطر, منذ بدء المقاطعة, السعي لتعزيز علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع موسكو وايران, وسط تواصل جهود الكويت لحل الأزمة.

سيريانيوز