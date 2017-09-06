أبلغ ​قائد الجيش​ اللبناني ​العماد جوزيف عون, يوم الأربعاء,​ ​أهالي العسكريين​ بأن نتائج فحوض ​الحمض النووي​ تثبت أن الجثامين تعود لأبنائهم, والتشييع يوم الجمعة المقبل.

وأفادت "الوكالة الوطنية اللبنانية للاعلام" , أن قائد الجيش العماد جوزيف عون يلتقي أهالي العسكريين في مكتبه في وزارة الدفاع، في حضور مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكري القاضي صقر صقر والطبيب المختص الذي أشرف على فحوصات الحمض النووي "DNA"، وقد وضعهم في صورة التطورات وأبلغهم رسميا نتائج فحوص الحمض النووي التي تثبت أن "الجثامين تعود إلى أبنائهم".

وأشارت الوكالة إلى أن "التشييع الرسمي لجثامين العسكريين سيقام بعد غد الجمعة 8 من شهر أيلول الجاري في وزارة الدفاع في اليرزة".

وعثر الجيش اللبناني أواخر آب الماضي, على رفات عشرة أشخاص في منطقة حدودية مع سوريا كانت منذ أيام تحت سيطرة تنظيم "داعش" , حيث أكدّت تحاليل الحمض النووي الوراثي أن ستة منها لجنود لبنانيين.

وسيطر التنظيم لأعوام على المنطقة الواقعة على الحدود واحتجزوا عشرة جنود لبنانيين عام 2014 عندما اجتاحوا لفترة قصيرة بلدة عرسال.

وغادر تنظيم "داعش" وعائلاتهم المنطقة الحدودية منذ أكثر من أسبوع باتجاه دير الزور، بمقتضى اتفاق مع "حزب الله" اللبناني لوقف إطلاق النار,وتضمن الاتفاق أن يكشف التنظيم عن مكان مصير الجثث العسكريين.

سيريانيوز