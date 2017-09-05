حقق المنتخب المصري فوزًا مهمًا على نظيره الأوغندي بهدف دون رد، بالمباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

أحرز هدف المنتخب المصري محمد صلاح المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، من خلال تمريرة بينية من جانب عبد الله السعيد داخل منطقة الجزاء، ليسددها الأول، ليعلن عن هدف أحفاد الفراعنة.



وبهذه النتيجة، يتصدر المنتخب المصري مجموعته برصيد 9 نقاط، بينما يتوقف رصيد المنتخب الأوغندي عند 7 نقاط، يحتل بهم المركز الثاني.



وتملك غانا خمس نقاط قبل جولتين على النهاية فيما لا تملك الكونجو أي فرصة للتأهل إذ تملك نقطة وحيدة بعد الخسارة 5-1 أمام ضيفتها غانا في وقت سابق اليوم.



وضرب المنتخب الغاني بقوة على الملعب البلدي "دي كينتيلي" محرزاً خماسية افتتحها ريشموند بواكي في الدقيقة 23 ثم أضاف توماس تييي بارتي أربعة أهداف في الدقائق (27 – 45 – 69 – 85).