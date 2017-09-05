السعودية تهزم اليابان وتتأهل لكأس العالم 2018 بعد غياب دام 12 عاماً اخبار الرياضة شارك

بلغ المنتخب السعودي كأس العالم روسيا 2018 بعد فوزه على ضيفه اليابان 1-0 في المرحلة الأخيرة من المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى المونديال.

وهذا التأهل الخامس للمنتخب الأخضر أما اليابان متصدرة المجموعة بـ20 نقطة فكانت قد تأهلت في الجولة الماضية.



وسجل هدف الفوز الوحيد فهد المولد في الدقيقة 63.



وبهذه النتيجة بات المنتخب الأخضر ثانياً برصيد 19 نقطة بفارق الأهداف عن أستراليا التي ستلاقي سوريا في الملحق الآسيوي.



ولم يكفِ فوز الأستراليين 2-1 على تايلاند، لأن فارق الأهداف كان للأخضر. سيريانيوز

2017-09-05 23:21:35 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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