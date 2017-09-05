تبددت الآمال الضئيلة للمنتخب الإماراتي في بلوغ كأس العالم 2018 في روسيا بعد هزيمته أمام نظيره العراقي صفر-1 في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال.

وسجل أيمن حسين هدف الفوز للمنتخب العراقي في الدقيقة 29 عبر ضربة رأس رائعة.



وتجمد رصيد المنتخب الإماراتي عند 13 نقطة في المركز الرابع.



وكانت الإمارات تأمل في الفوز على العراق بفارق كبير من الأهداف مع خسارة السعودية أمام اليابان في وقت لاحق اليوم بفارق كبير من الأهداف أيضاً من أجل إنهاء التصفيات في المركز الثالث والمشاركة في ملحق فاصل مع صاحب المركز الثالث بالمجموعة الأولى.



ولكن على ضوء هذه النتيجة ضمن المنتخب السعودي على أقل تقدير المشاركة في الملحق الفاصل بعدما ضمن إنهاء التصفيات في المركز الثالث على الأقل، إن لم يكن في المركز الثاني في حال فاز على اليابان اليوم وبالتالي سيصعد مباشرة إلى المونديال.



وعلى الجانب الأخر رفع الفريق العراقي رصيده إلى 11 نقطة في المركز الخامس.