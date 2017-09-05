سورية تفرض التعادل على ملعب المنتخب الإيراني وتتأهل لملحق تصفيات كأس العالم 2018 اخبار الرياضة شارك

تأهل منتخب سورية لكرة القدم إلى ملحق تصفيات كأس العالم بحلوله في المركز الثالث للمجموعة الأولى الآسيوية بعد تعادله مع نظيره الإيراني بهدفين لمثلهما.

وسجل عمر السومة هدفا في الوقت القاتل لتتمسك سوريا بحلم التأهل لكأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخها



وهذا أول هدف دولي للسومة، هداف الدوري السعودي في آخر ثلاثة واسم، منذ انضمامه لمنتخب بلاده في لقاء قطر السابق لكنه قد يكون الأغلى في تاريخ سوريا.



وباتت سوريا، التي تخوض جميع مبارياتها خارج أرضها على أعتاب انجاز تاريخي حيث بلغت الملحق المؤهل للنهائيات باحتلال المركز الثالث برصيد 13 نقطة.



وتتفوق سوريا بفارق الاهداف عن اوزبكستان صاحبة المركز الرابع التي تعادلت سلبيا مع ضيفتها كوريا الجنوبية التي رافقت ايران الى نهائيات روسيا.



كانت البداية مثالية لسوريا عندما تقدمت بهدف مبكر في الدقيقة 13 بهدف تامر حاج محمد من متابعة لركلة حرة نفذها محمود المواس وارتدت من حارس إيران.



وهذا أول هدف يهز شباك إيران في عشر مباريات بالتصفيات.



وحاولت سوريا الصمود لكنها استقبلت هدف التعادل عبر سردار أزمون قبل انتهاء الشوط الأول من متابعة لتسديدة ارتدت من العارضة بعد ركلة ركنية.



واستغل أزمون ضعف تمركز الدفاع السوري في الكرات الثابتة ليضيف الهدف الثاني بعد رمية تماس طويلة في الدقيقة 64.



وانفرد السومة بمرمى إيران في الوقت المحتسب بدل الضائع ليسدد بين قدمي الحارس ويسجل هدف التعادل التاريخي.



ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى نهائيات كأس العالم مباشرة بينما يخوض صاحبا المركز الثالث في المجموعتين مواجهة فاصلة ويلعب الفائز مع فريق من اتحاد امريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) على بطاقة الظهور في روسيا. سيريانيوز 2017-09-05 20:13:31 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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