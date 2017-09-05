تلقى الرئيس بشار الاسد يوم الثلاثاء، برقية تهنئة نظيره الروسي فلاديمير بوتين بنجاح عملية الجيش النظامي بفك الحصار المفروض على مدينة دير الزور السورية الذي دام لـ 3 سنوات.

ونقلت قناة (ار تي) الروسية عن الناطق الصحفي باسم الرئيس دميتري بيسكوف، قوله "، أن "بوتين بعث ببرقية إلى الأسد، قيّم فيها عاليا هذا الانتصار الاستراتيجي وهنأ الرئيس السوري بهذه الخطوة المهمة على طريق تحرير الأراضي السورية من الإرهاب".

وكان الجيش النظامي استطاع قبل يومين ان يكسر حصار "داعش" لمدينة دير الزور الذي دام لثلاث سنوات ، وذلك بالتقاء قوات الجيش المتقدمة من ريف دير الزور الجنوبي الغربي مع القوات المتواجدة بالفوج 137 غرب المدينة.

وكان بوتين توجه إلى قيادة مجموعة القوات الروسية في سوريا وإلى قيادة القوات السورية الحكومية بالتهاني بمناسبة هذا الانتصار الاستراتيجي في الحرب على الإرهاب.

واوضح بيسكوف " وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أبلغ الرئيس بوتين بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإتمام عملية فك الحصار المفروض على دير الزور".

واضاف ان " شويغو تحدث خلال اللقاء مع الرئيس حول عمليات القوات الجوية والفضائية الروسية وضربة صاروخية نفذتها فرقاطة روسية متواجدة في المتوسط على مواقع الإرهابيين، إذ سمحت نتائج هذه الضربات لوحدات القوات السورية الحكومية باختراق خطوط الدفاع لتنظيم (داعش) وفك الحصار."

ويأتي هذا الانتصار بعد ان حقق الجيش النظامي تقدماً ملحوظاً عقب سيطرته على مدينة السخنة مطلع الشهر الماضي، في إطار حملته لفك الحصار عن مدينة دير الزور، كما أطبق فيه الخناق على عناصر "داعش" في بلدة عقيربات شرق حماة والتي تعد مركز الإمداد الرئيسي للتنظيم.

يشار الى ان "داعش" يحاصر دير الزور منذ العام 2014، ويواجه حملة لطرده من المدينة، حيث تشن طائرات التحالف الدولي بقيادة واشنطن ضربات جوية على مواقعه في المدينة، إضافة لضربات ومعارك الجيش النظامي المدعوم من روسيا.

سيريانيوز