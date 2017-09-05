قال الرئيس بشار الأسد، في اتصال هاتفي يوم الثلاثاء، مع قادة من الجيش النظامي في دير الزور "لقد أثبتم أنكم على قدر المسؤولية، وتمكنتم من أداء مهامكم على أكمل وجه".

ونقلت وكالة (سانا) كلام الأسد للقادة العسكريين خلال الاتصال "لقد أثبتم بصمودكم في وجه أعتى التنظيمات الإرهابية على وجه الأرض أنكم على قدر المسؤولية فصنتم العهد وكنتم خير قدوة للأجيال القادمة".

وتابع الأسد "سيسجل التاريخ أنكم وعلى الرغم من قلة عديدكم لم تبخلوا بأغلى ما لديكم لتصونوا الأمانة وتدافعوا عن المواطنين العزل فثبتم وتمكنتم من أداء مهامكم على أكمل وجه وسطرتم البطولات تلو الأخرى دون خوف أو تردد."

وأضاف "سيذكر التاريخ أن من رفاقكم من ضحى بنفسه واستشهد في سبيل الوطن ومنهم من جرح فتعالى على إصابته وضمد جراحه بطرق بدائية وتابع المعركة فأثمرت هذه الدماء الطاهرة نصراً مدوياً على الفكر التكفيري الإرهابي المدعوم إقليمياً ودوليا وها أنتم اليوم جنباً إلى جنب مع رفاقكم الذين هبوا لنصرتكم وخاضوا أعتى المعارك لفك الطوق عن المدينة وليكونوا معكم في صف الهجوم الأول لتطهير كامل المنطقة من رجس الإرهاب واستعادة الأمن والأمان إلى ربوع البلاد حتى آخر شبر منها".

وأجرى الأسد الاتصال مع كل من رئيس اللجنة الأمنية في دير الزور اللواء رفيق شحادة واللواء حسن محمد قائد الفرقة 17 والعميد عصام زهر الدين قائد اللواء 104 في الحرس الجمهوري والجنود في حامية المطار.

الجيش النظامي كسر حصار "داعش" لثلاث سنوات لمدينة دير الزور ، بالتقاء قوات الجيش المتقدمة من ريف دير الزور الجنوبي الغربي مع القوات المتواجدة بالفوج 137 غرب المدينة.

وكان النظامي حقق تقدماً ملحوظاً عقب سيطرته على مدينة السخنة مطلع الشهر الماضي، في إطار حملته لفك الحصار عن مدينة دير الزور، في وقت أطبق فيه الخناق على عناصر "داعش" في بلدة عقيربات شرق حماة والتي تعد مركز الإمداد الرئيسي للتنظيم.

يشار الى ان "داعش" يحاصر دير الزور منذ العام 2014، ويواجه حملة لطرده من المدينة، حيث تشن طائرات التحالف الدولي بقيادة واشنطن ضربات جوية على مواقعه في المدينة، إضافة لضربات ومعارك الجيش النظامي المدعوم من روسيا.

سيريانيوز