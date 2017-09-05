قالت منظمة الصحة العالمية، يوم الثلاثاء، إن عدد حالات الإصابة بمرض الكوليرا في اليمن منذ بدء انتشاره في نيسان بلغ أكثر من 600 ألف حالة.

وأظهرت بيانات من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة اليمنية، ان عدد المصابين بلغ 612703 حالة.

وتباطأ معدل انتشار المرض في الشهرين الأخيرين لكن تم الإبلاغ عن رصد نحو ثلاثة آلاف حالة جديدة يوميا في الأيام القليلة الماضية.

ولاقى 2048 شخصا حتفهم، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد.

وكانت مؤسسة الإغاثة العالمية (أوكسفام) قالت في تموز الماضي، إن عدد الحالات يمكن أن يزيد إلى أكثر من 600 ألف ليصبح ”أكبر عدد مسجل إلى الآن في أي دولة في عام واحد منذ بدء التسجيل“ أكثر من هايتي في 2011.

وسبق لمنظمة الصحة العالمية أن أعلنت في تموز عن 368207 حالة و1828 وفاة في اليمن منذ أواخر نيسان، متوقعة أن يصل عدد المصابين إلى 600 ألف حالة.

وتعد المناطق الأكثر تأثرا بالمرض، هي تلك الواقعة في غرب البلاد التي تشهد قتالا عنيفا بين التحالف الذي تقوده السعودية والمقاتلين الحوثيين في الحرب الدائرة منذ نحو عامين، إذ أسهمت الحرب بشكل كبير في تفشي المرض الذي ينتشر بسبب تلوث المياه والطعام بالفضلات ويتفشى في الأماكن التي تعاني من سوء الصرف الصحي.

سيريانيوز