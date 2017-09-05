تمكن الجيش النظامي يوم الثلاثاء، من استعادة السيطرة على مخافر حدودية جديدة مع الأردن، وذلك بعد أيام من استعادة نقاط أخرى، إثر معارك مع تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وذكرت وسائل اعلام وصفحات وسائل تواصل اجتماعي موالية، أن النظامي استعاد السيطرة على نقطتي المخفر الحدوديتين مع الأردن "171 " و" 172 "، في ريف دمشق الجنوبي الشرقي، كما أوقع قتلى وجرحى في صفوف المسلحين.

وسبق وتقدم الجيش النظامي منذ أيام، وسيطر على نقطتي مخفر رقم 169، و170 على الحدود السورية الأردنية في جنوب البلاد.

وكان الجيش النظامي تمكن نهاية آب الماضي، من استعادة السيطرة على 5 مخافر حدودية مع الأردن، كما وسيطر في الـ 10 من الشهر ذاته على المخافر المنتشرة على الحدود مع الأردن بطول أكثر من 30 كم بريف السويداء الشرقي.

سيريانيوز