تمكن الجيش النظامي، يوم الثلاثاء، من كسر حصار تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) لمدة 3 سنوات على مدينة دير الزور، بعد وصول قواته المتقدمة من الريف الغربي إلى الفوج 137.

وقالت وكالة (سانا) الرسمية أن عناصر الجيش المتقدمين من الجهة الغربية التقوا مع عناصر حامية الفوج 137 ظهر اليوم وبالتالي تم فك حصار "داعش" المفروض على المدينة منذ أكثر من 3 سنوات.

وسبق كسر الحصار، إعلان وزارة الدفاع الروسية، انه تم استهداف مواقع لـ"داعش" في ريف دير الزور بصواريخ مجنحة، بشكل يضمن نجاح القوات النظامية في تقدمها إلى عمق ريف دير الزور، كما أنها أحبطت خطط الإرهابيين لإعادة نشر قواتهم وتحصين مواقعهم في محيط دير الزور.

وتنفذ وحدات الجيش النظامي عمليات عسكرية جديدة تحت غطاء جوى كثيف لفك الحصار عن المدينة.

وبينت الوكالة انه تم فتح ثغرة في المناطق الفاصلة بين التلة ومناطق انتشار الإرهابيين باتجاه معمل الغاز بطول 700 م تقريبا في الوقت الذي باتت فيه وحدات الجيش المتقدمة على مسافة قريبة من التلة.

ودمر الطيران الحربي دمر رتلا من 10 سيارات لتنظيم "داعش" أثناء فرارهم من الجهة الجنوبية الغربية لمدينة دير الزور باتجاه مدينة الميادين شرقا ومستودع ذخيرة في محيط جامعة الجزيرة بقرية البغيلية بريف دير الزور الغربي، وفقاً للوكالة.

كما استهدف الطيران الحربي في غارات مكثفة آليات ونقاطا محصنة لعناصر التنظيم في المالحة والبغيلية ومحيط جامعة الجزيرة وحقل التيم والشولا ومحيط الفوج 137 وقضى على أعداد منهم واصاب آخرين.

وكان محافظ دير الزور محمد إبراهيم سمرة، توقع يوم الاثنين أن يصل الجيش النظامي الى مدينة دير الزور المحاصرة في غضون 48 ساعة.

وكان النظامي حقق تقدماً ملحوظاً عقب سيطرته على مدينة السخنة مطلع الشهر الماضي، في إطار حملته لفك الحصار عن مدينة دير الزور، في وقت أطبق فيه الخناق على عناصر "داعش" في بلدة عقيربات شرق حماة والتي تعد مركز الإمداد الرئيسي للتنظيم.

يشار الى ان "داعش" يحاصر دير الزور منذ العام 2014، ويواجه حملة لطرده من المدينة، حيث تشن طائرات التحالف الدولي بقيادة واشنطن ضربات جوية على مواقعه في المدينة، إضافة لضربات ومعارك الجيش النظامي المدعوم من روسيا.

سيريانيوز