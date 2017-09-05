أعلنت وزارة السياحة، يوم الثلاثاء، عن أماكن توضع شاشات لعرض مباراة منتخب سوريا الوطني لكرة القدم مع نظيره الإيراني المؤهلة لنهائيات كأس العالم في روسيا 2018، في الساحات العامة في المحافظات، وذلك بالتنسيق مع المحافظين والاتحاد الرياضي العام.

وأوضحت الوزارة في اعلانها، أن أماكن العرض في مدينة دمشق وضواحيها موزعة على صالة ملعب تشرين الرياضي، حديقة ملعب الجلاء الرياضي، نادي الثورة في باب توما، حديقة السبكي، نادي جرمانا الرياضي، ضاحية قدسيا السوق التجاري جانب بوظة أمية.

وفي مدينة درعا ستعرض المباراة في متنزه وحديقة باب الحارة، متنزه وحديقة السبيل، متنزه وحديقة الأمويين الحديقة البيئية، صالة المول سنتر.

أما في مدينة الحسكة فستعرض المباراة في الصالة الرياضية، وفي مدينة حلب في ساحة سعد الله الجابري، وفي مدينة حماة بحديقة أم الحسن وخان رستم باشا، وفي اللاذقية في استاد الباسل الدولي، وجبلة الصالة الرياضية المغلقة.

وتابعت الوزارة انه سيتم عرض المباراة في مدينة طرطوس على الكورنيش البحري، بينما في محافظة السويداء ستعرض المباراة عند كل من مبنى المحافظة، حديقة الوفاء للمعوقين ،الاتحاد الرياضي صالة الباسل الرياضية، الصالة الرياضية في نادي صلخد الرياضي، صالة نادي شهبا الرياضي، في حين ستعرض في محافظة القنيطرة ضمن صالة نادي التحرير الرياضي في خان أرنبة.

وفي مدينة حمص في كل من ثانوية عبد الحميد الزهراوي، شارع الشهيد باسل الأسد، ساحة النادي العمالي في حي عكرمة الجديدة، وساحة الملجأ في حي بستان الديوان.

كما سيتم العرض بمعظم المنشآت السياحية والفنادق منهم فندق الشيراتون وداماروز دمشق، فندق شهبا حلب، فندق اللاميرا اللاذقية وغيرها.

يشار إلى أن إعلان وزارة السياحة حول وضع شاشات عامة لمتابعة المباراة، جاءت بعد انتقادات ودعوات من شخصيات فنية وإعلامية عديدة بضرورة إيلاء الحدث اهتماماً أكبر من الجانب الحكومي، بعد فوز المنتخب الوطني على نظيره القطري وعدم بث المباراة او الاهتمام بها.

ومن المنتظر أن يجري اللقاء الرياضي بين منتخبي سوريا وإيران، في طهران تمام الساعة السادسة مساء يوم الثلاثاء، ضمن الجولة الأخيرة من مباريات كأس روسيا لعام 2018، والتي ستضم ايضا مباريات بين أوزبكستان مع كوريا الجنوبية، وقطر مع الصين.

وكان المنتخب السوري فاز يوم الخميس، على منتخب قطر 3-1 في ماليزيا.

وعززت سوريا آمالها في الوصول إلى كأس العالم 2018 بهذا الانتصار ضمن الجولة التاسعة من منافسات المجموعة الأولى في التصفيات الآسيوية لكأس العالم روسيا 2018 .

ويحل منتخب سوريا الان في المركز الثالث برصيد 12 نقطة نفس رصيد اوزبكستان الرابع بفارق الاهداف، منتخب كوريا الجنوبية لدية 14 نقطة، ايران تأهلت ولديها 21 نقطة.

سيريانيوز