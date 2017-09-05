قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء، إن الوضع الميداني في سوريا، يتغير جذريا لصالح القوات النظامية، معتبرا في الوقت نفسه أنه من السابق لأوانه الحديث عن القضاء على الإرهاب.

وأوضح بوتين في تصريح صحفي في ختام قمة "بريكس" بمدينة شيامن الصينية، "فعلا، الوضع يتغير لصالح القوات الحكومية. أنتم تعرفون أن الأراضي الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية اتسعت بأضعاف في غضون سنة ونصف أو سنتين، وتتطور هذه العملية بوتائر متسارعة".

واختتمت يوم الثلاثاء أعمال قمة دول بريكس والتي استضافتها مدينة شيامين جنوب شرق الصين،

وتابع الرئيس الروسي، "هل يمكننا أن نقول إنه تم القضاء على تنظيم (داعش) و(جبهة النصرة) والتنظيمات الإرهابية الأخرى إلى الأبد؟ على الأرجح، من السابق لأوانه الحديث عن ذلك، لكن تغير الوضع الميداني جذريا في الأراضي السورية أصبح واقعا".

وكان التدخل الروسي العسكري في سوريا منذ نهاية أيلول 2015، ساهم في تغيير موازين القوى على الأرض، لصالح الجيش النظامي الذي استعاد مساحات كبيرة من الأراضي السورية، في وقت خسر فيه تنظيم "داعش" عدداً من مناطق سيطرته وبات محاصراً في مواقع محددة.