بلغ الإسباني رافايل نادال المصنف أول الدور ربع النهائي لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب، آخر البطولات الأربع الكبرى، بفوزه على الأوكراني الكسندر دولغوبولوف 6-2 و6-4 و6-1.

وضمن نادال مقعده في ربع النهائي للمرة الأولى منذ عام 2013 حين توج بلقبه الثاني في فلاشينغ ميدوز بعد ذلك الذي أحرزه في 2010.



ويأمل نادال مواصلة مشواره حتى إحراز اللقب للمرة الثالثة ورفع رصيده إلى 16 لقباً في الغراند سلام، لكن عليه أولاً التفكير بما ينتظره في ربع النهائي حيث يلتقي الروسي الشاب اندري روبليف (19 عاماً) الذي حقق الإنجاز ووصل إلى ربع النهائي للمرة الأولى في البطولات الكبرى بفوزه على البلجيكي دافيد غوفان التاسع 7-5 و7-6 (7-5) و6-3.



وأصبح روبليف أصغر لاعب يصل إلى ربع نهائي البطولة الأميركية منذ 16 عاماً، وتحديداً منذ أن حقق ذلك الأميركي اندي روديك عام 2001.



وفي حال نجح نادال، الفائز هذا الموسم بلقب قياسي عاشر في بطولة رولان غاروس الفرنسية، في استغلال خبرته لتخطي منافسه الروسي الشاب، سيواجه احتمال لقاء ناري في نصف النهائي ضد غريمه السويسري روجيه فيدرر الثالث والباحث عن لقبه السادس في البطولة الأميركية.



وعاد نادال الذي يحقق فوزه الخمسين في فلاشينغ ميدوز، إلى صدارة التصنيف الشهر الماضي وذلك للمرة الأولى منذ 2011.