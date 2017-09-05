منتخب سورية على بعد خطوة قبل تحقيق الحلم بالتأهل لمونديال روسيا اخبار الرياضة شارك

تتجه أنظار الجماهير السورية الى المباراة المصيرية للمنتخب السوري أمام نظيره الإيراني عند الساعة السادسة الثلاثاء وكلها أمل بتحقيق حلم التأهل لنهائيات كأس العالم للمرة الأولى في التاريخ.

سورية تحتاج للفوز ولا شيء سواه أمام إيران مقابل تعادل أوزبكستان وضيفتها كوريا الجنوبية كي تضمن التأهل مباشرة إلى كأس العالم.



أما فوز سورية وأوزبكستان معاً ( يملكان 12 نقطة) فيعني الاحتكام لفارق الأهداف الذي يصب حالياً لصالح سورية (+1) بينما تملك أوزبكستان (-1)، علماً أن فوز كوريا الجنوبية (14 نقطة) على أوزبكستان يعني التنافس على بطاقة الملحق فقط بالنسبة لمنتخب سورية.



وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة قال مدرب منتخبنا الوطني أيمن الحكيم إن “المباراة ستكون قمة مباريات التصفيات وندرك أهمية تحقيق الفوز بجدية وواقعية وتركيز أمام منتخب كبير وجمهور سيحضر بعشرات الآلاف لكننا سنلعب للفوز ولا شيء آخر وثقتي كبيرة باللاعبين لتحقيق ذلك ونعد برسم الفرحة على وجوه ملايين السوريين”.



ولفت الحكيم إلى ان الهدف هو أن نصل لمونديا ل روسيا 2018 ومنتخبنا قطع شوطا كبيرا في التصفيات متسلحا بالعزيمة والإرادة وقهر الصعوبات محققا إنجازا غير مسبوق “نتطلع للتأهل مباشرة إلى جانب منتخب إيران بعد أن قدمنا مستويات طيبة وحققنا نتائج كبيرة”.



وخاضت سورية تسع مباريات في التصفيات النهائية محققة ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات وثلاث هزائم مسجلةً سبعة أهداف ومتلقية لستة.



ويتأهل إلى نهائيات كأس العالم مباشرة صاحبا المركزين الأول والثاني في المجموعتين في حين يتواجه المنتخبان الحاصلان على المركز الثالث ذهابا وإيابا والفائز منهما يلتقي صاحب المركز الرابع في منطقة الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) لتحديد المتأهل إلى نهائيات كأس العالم. سيريانيوز 2017-09-05 09:24:30 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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