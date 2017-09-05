اقترب منتخب إنجلترا بشكل كبير من بلوغ كأس العالم 2018 بروسيا، بعد فوزه الصعب على ضيفه السلوفاكي 2-1 على استاد ويمبلي، ضمن الجولة الثامنة من منافسات المجموعة السادسة من التصفيات الأوروبية.

وعلى استاد ويمبلي، نجح المنتخب الإنجليزي في تحويل تأخره بهدف أمام سلوفاكيا، إلى الفوز بهدفين.



وفي المباريات الأخرى بالمجموعة، فازت اسكتلندا على ضيفتها مالطا 2/0، وسلوفينيا على ضيفتها ليتوانيا 4/0.



ويتصدر المنتخب الإنجليزي المجموعة السادسة برصيد 20 نقطة، من ستة انتصارات وتعادلين، بفارق خمس نقاط أمام سلوفاكيا.



ويقتسم المنتخبان الاسكتلندي والسلوفيني المركز الثالث برصيد 14 نقطة، وتأتي ليتوانيا في المركز الخامس بخمس نقاط، وأخيرا مالطا في المركز السادس بدون نقاط.