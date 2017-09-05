وضع المنتخب الألماني حامل اللقب قدماً في نهائيات مونديال روسيا 2018 بعد فوزه الاستعراضي على ضيفه النرويجي 6-صفر في الجولة الثامنة من التصفيات الأوروبية.

في المجموعة الثالثة وعلى ملعب "مرسيدس بنز ارينا" في شتوتغارت، استعرض المنتخب الألماني ودك شباك ضيفه النرويجي بسداسية بعد مباراة هيمن عليها بشكل كامل، خلافاً لمباراة الجولة السابقة يوم الجمعة عندما عانى للفوز على مضيفه التشيكي 2-1.



وحافظت ألمانيا على سجلها المثالي في التصفيات بتحقيقها فوزها الثامن من أصل ثماني مباريات، وأصبحت بالتالي بحاجة إلى نقطة من مباراة الجولة قبل الأخيرة في الخامس من الشهر المقبل ضد ملاحقتها أيرلندا الشمالية التي أجلت تأهل أبطال العالم بفوزها الإثنين على ضيفتها تشيكيا 2-صفر، سجلهما جوني إيفانز في الدقيقة 28 وكريس برانت في الدقيقة 41.



ورفع فريق المدرب يواكيم لوف الذي انتقد أداء رجاله في الجولة الماضية واعتبر بلاده "محظوظة" لتحقيقها الفوز على تشيكيا، إلى 24 نقطة في الصدارة بفارق 5 نقاط عن أيرلندا الشمالية التي تبدو في طريقها للحصول على بطاقة الملحق المخصص لأفضل ثمانية منتخبات وصيفة في المجموعات التسع، كونها تتقدم بفارق 6 نقاط عن أذربيجان الفائزة في هذه الجولة على سان مارينو المتواضعة 5-1.



وحسمت ألمانيا اللقاء بعد 21 دقيقة في أسرع تقدم لها بثلاثية نظيفة منذ أن تغلبت على الإكوادور ودياً في الولايات المتحدة بثلاثة أهداف بعد 17 دقيقة (فازت 4-2).



وتناوب على تسجيل الأهداف السريعة مسعود أوزيل في الدقيقة 10 ويوليان دراكسلر في الدقيقة 17 وتيمو فيرنر في الدقيقة 21 الذي فرض نفسه نجماً للمباراة بإضافة الهدف الرابع في الدقيقة 40.



ثم أكمل أبطال العالم مهرجانهم في الشوط الثاني حيث أضافوا هدفاً خامساً بواسطة ليون غوريتسكا في الدقيقة 50، قبل أن يختتم المخضرم ماريو غوميز، بديل فيرنر، المهرجان التهديفي في الدقيقة 79.