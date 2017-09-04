اعلنت وزارة الدفاع الروسية, يوم الاثنين, عن مقتل 2 من العسكريين الروس, في محافظة دير الزور, جراء قصف شنه تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش).

واوضحت الوزارة, في بيان لها, نشرته وسائل اعلام روسية, ان "العسكريين المتعاقدين رافقوا قافلة سيارات للمركز الروسي للمصالحة, وفي محافظة دير الزور تعرضت القافلة لقصف بقذائف الهاون من قبل "داعش", مما أسفر عن مقتل عسكري واحد وإصابة آخر بجروح بليغة"

وأضافت وزارة الدفاع أن "العسكري الثاني توفي في المستشفى متأثرا بجروحه".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت، في وقت سابق الإثنين، إن القوات الجوية — الفضائية الروسية نفذت 80 طلعة قتالية في سوريا لدعم تقدم القوات السورية نحو مدينة دير الزور المحاصرة.

وواصل الجيش النظامي تقدمه على حساب تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), حيث بات على بعد 3 كم من فك الحصار عن مدينة دير الزور, وذلك بدعم من الطيران الروسي.

وبدأ الجيش النظامي منذ أسابيع , بمساندة من الطيران الروسي, هجوماً باتجاه مدينة دير الزور, وسط اشتباكات ضد التنظيم على محاور عدة في المحافظة الغنية بحقولها النفطية والحدودية مع العراق.

يشار الى روسيا اعلنت مؤخرا عن مقتل عدد من جنودها وعسكرييها المشاركين في العمليات العسكرية في عدة مناطق بسوريا منذ بدء الازمة.