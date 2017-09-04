أصبحت بلجيكا أول المنتخبات الأوروبية المتأهلة إلى نهائيات مونديال 2018 عبر التصفيات، وذلك بفوزها على مضيفتها اليونان 2-1 في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثامنة.

وتدين بلجيكا بفوزها إلى روميلو لوكاكو الذي منحها النقاط الثلاث (74) بهدفه العاشر في التصفيات، بعد أن تقدمت عبر يان فيرتونغن (70) قبل أن يعادل البرتغالي الأصل زيكا لليونان (73).



وانضمت بلجيكا إلى روسيا المضيفة والبرازيل (أميركا الجنوبية) وإيران واليابان (آسيا) والمكسيك (كونكاكاف)، بعدما رفعت رصيدها إلى 22 نقطة في الصدارة بفارق 8 نقاط عن البوسنة التي أصبحت ثانية على حساب اليونان بعد فوزها على جبل طارق 4-صفر في البرتغال.



وستكون المباراتان الأخيرتان لبلجيكا هامشيتين، خلافاً للبوسنة التي تلتقيها في ساراييفو خلال الجولة التاسعة قبل الأخيرة في السابع من الشهر المقبل، لأن الأخيرة تريد الاحتفاظ بالمركز الثاني وبأن تكون بين أفضل منتخبات حلت ثانية من أجل خوض الملحق القاري على حساب اليونان التي تتخلف عنها بنقطة.



وفي مباراة أخرى في المجموعة، فازت استونيا على ضيفتها قبرص بهدف قاتل لماتياس كايت في الوقت بدل الضائع (2+90)، رافعة رصيدها الى 8 نقاط في المركز الخامس بفارق نقطتين خلف قبرص الرابعة.