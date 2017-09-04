تصدر سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون ترتيب بطولة العالم للفورمولا وان للمرّة الأولى هذا الموسم، بفوزه في المرحلة الثالثة عشرة، سباق جائزة إيطاليا الكبرى على حلبة مونزا، وحلول سائق فيراري الألماني سيباستيان فيتل ثالثًا.

وهيمن البريطاني (32 عاماً) الباحث عن لقبه الرابع في بطولة العالم، على السباق الإيطالي منذ الانطلاق، غداة تمكنه من تحقيق المركز الأول على خط الانطلاق للمرة التاسعة والستين في مسيرته، محطمًا رقم السائق الأسطوري الألماني ميكايل شوماخر.



وحقق هاميلتون في إيطاليا الفوز الـ 59 في سباقات الفئة الأولى، والرابع في مونزا، المعقل التقليدي لفريق فيراري الذي لم يتمكن من إحياء عيده السبعين بالشكل الذي يريده أمام مشجعيه.



وبفوزه السادس هذا الموسم، بات هاميلتون أول سائق في 2017 يحقق فوزين على التوالي، بعدما كان تفوق أيضاً في سباق جائزة بلجيكا الكبرى على حلبة سبا فرانكورشان نهاية الأسبوع الماضي.



وحل ثانياً زميل هاميلتون في مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس، ليحقق فريقه بذلك الثنائية (المركز الأول والثاني) للمرة الثالثة هذا الموسم، ويعزز صدارته لترتيب بطولة العالم للفرق.



وحل فيتل في المركز الثالث بعيداً بأكثر من 36 ثانية عن هاميلتون، بينما حل زميله في فيراري الفنلندي كيمي رايكونن خامساً.



وتصدر هاميلتون الترتيب برصيد 238 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن فيتل، بينما بات مرسيدس يبتعد بأكثر من ستين نقطة عن فيراري.