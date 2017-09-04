بدأ الجيش الإسرائيلي, مناورات غير مسبوقة، هي الأضخم منذ 20 عاما، في المناطق المتاخمة للحدود مع سوريا ولبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي, في بيان, نقلته وسائل إعلام, ان "هذه المناورات كانت ضمن خطة التدريبات العسكرية للعام الحالي، وإنها تهدف إلى الوقوف على الجاهزية العسكرية لمواجهة حرب واسعة قد تندلع في الشمال".

من جهته, اشار متحدث باسم الجيش الاسرائيلي إلى أن هذه المناورات التدريبية "ستتواصل لمدة ١٠ أيام، وسيشارك بها قوات كبيرة في الخدمة النظامية والاحتياط من بينها فرق عسكرية و٢٠ لواء إلى جانب كتائب تجميع حربي وقوات خاصة، ووحدات هندسية ولوجستية، إلى جانب سلاح الجو والبحرية والاستخبارات والجبهة الداخلية".

وتشمل المناورة، تدريب هيئة التكنولوجية واللوجستية وقدراتها بما فيها قدرات تكنولوجية متقدمة، والتموين جوًّا وبرًا في مختلف الظروف.

من جهتها, نقلت صحيفة "يديعوت احرونوت" في موقعها الإلكتروني عن مسؤول عسكري قوله ان " التدريبات سوف تستمر لمدة 11 يوما ".

وذكرت الصحيفة أن "المناورات تحاكى فيها عمليات إجلاء المدن وصد عمليات التسلل عند الحدود من قبل حزب الله اللبناني، والهجوم على لبنان بالإضافة إلى إبطال عمل خلايا التجسس".

ووفقاً للصحيفة، فستشمل المناورات أيضا، سيناريو تسلل جماعات (حزب الله) من الحدود الشمالية.

وتأتي هذه المناورات تزامنا مع إعلان مسؤولين اسرائيليين عن تخوفهم من تعزيز الوجود الايراني و انتشار العديد من المقاتلين الايرانيين، في المناطق الحدودية المشتركة بين سوريا وإسرائيل, فضلا عن تخزين "حزب الله" لأسلحة فى جنوب لبنان.

يشار إلى أن آخر مناورة واسعة النطاق، أجراها الجيش الإسرائيلي كانت في 1998، شمل سيناريو خاص بالحرب على سوريا.