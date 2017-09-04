أعلن وزير الزراعة اللبناني غازي زعيتر, يوم الاثنين, عن لقاء قريب مع نظيره السوري, لتفعيل الاتفاقيات المعقودة بين لبنان وسوريا, وفتح المعابر.

ونقلت وسائل اعلام وصحف لبنانية عن زعيتر قوله, خلال استقباله وفوداً شعبية وجمعيات ومزارعين في مكتبه في بعلبك, ان المباحثات التي جرت في سوريا خلال حضور معرض دمشق الدولي ولقاء رئيس الحكومة السورية ووزيري التجارة والزراعة, كانت جيدة".

واشار الى حدوث "لقاء قريب مع وزير الزراعة السوري لاستكمال المباحثات وتطبيق وتفعيل الاتفاقيات الزراعية ال36 وفتح المعابر وخصوصاً بعد فتح المعابر بين سوريا وكل من الأردن والعراق".

وبحسب الوزير زعيتر, فان سوريا هي البوابة الرئيسية في التصدير من لبنان الى الوطن العربي، وعندما أقفلت هذه المعابر أدت الى أزمة في التصدير وتكاليف اضافية باهظة على الدولة والمصدرين الذين اعتمدوا البحر والجو في التصدير البديل وكلف الدولة دعماً للصادرات بحدود الخمسين مليار ليرة وهي في ازدياد".

وتوجه وزراء الصناعة اللبناني حسين الحاج حسن والزراعة غازي زعيتر و الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس, في شهر اب الماضي, الى سوريا لحضور فعاليات معرض دمشق الدولي, واجراء مباحثات مع مسؤولين سوريين.

واثارت زيارة الوزراء اللبنانيين جدل وانقسام في الأوساط السياسية اللبنانية، حيث أيدت أطراف مؤيدة للنظام السوري (حزب الله وحركة أمل) الزيارة واعتبرتها طبيعية نظرا لوجود علاقات دبلوماسية بين البلديْن، في حين رفض الفريق الاخر المحسوب على “تيار المستقبل” الزيارة وأي تنسيق مع حكومة النظام السوري, حيث اعتبر رئيس الحكومة سعد الحريري ان الزيارة لن تمثل الدولة.