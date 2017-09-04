اخترقت مجموعة قراصنة تدعى OurMine موقع "ويكيليكس"، وقامت بتغيير الصفحة الرئيسية ونشر رسالة من القراصنة عليها تقول أنها تجري اختباراً فقط ولا داعي للقلق.

وبحسب وسائل اعلام، فإن "ويكيليكس" أوقفت موقعها وأزالة آثار مجموعة القرصنة وأعادته للعمل من جديد، حيث كان اختراق القراصنة عبارة عن تثبيت لتحد سابق من "ويكيليكس" لاختراقها.

ووجهت مجموعة OurMine التي قرصنت الموقع، حديثها إلى فريق "الأنونيموس" رداً على ماقالت إنه "فبركة معلومات سابقة".



ورأى مراقبون أن عملية الاختراق تهدف لكسب الاهتمام الإعلامي فقط، حتى طالبت المجموعة بنشر هاشتاغ معين على تويتر وإيصاله إلى الترند العالمي.



واشتهرت مجموعة OurMine بعد اختراق حسابات الشبكات الاجتماعية لشركة HBO وقبلها مواقع إخبارية مثل Variety و BuzzFeed, وأيضاً حسابات مشاهير مثل حساب المدير التنفيذي لشركة تويتر على تويتر وحساب المدير التنفيذي لقوقل على موقع Quora