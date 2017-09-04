تعرضت خوادم "انستغرام" لاختراق تسبب بتسريب بعض بيانات مستخدميها من المشاهير بحسب تأكيد الشركة.

ونقل موقع "عالم التقنية"، عن الشركة قولها إن "ثغرة أمنية في واجهة برمجية سمحت لبعض المُخترقين الوصول بشكل غير قانوني لبعض البيانات الشخصية التي تتضمّن البريد الإلكتروني ورقم الهاتف".

وشددت الشركة على أن كلمات المرور آمنة ولم يتم تسريبها، مطالبة المستخدمين بتوخّي الحذر الآن عند استلام مكالمات أو رسائل من جهات غير معروفة لأنها تكون بغرض الابتزاز بعد هذا التسريب.

وأكدت "انستغرام" أن حسابات المشاهير الضحيّة الرئيسية في هذا الاختراق، لكن تلك المحاولات قد تكون وصلت لبقيّة الحسابات في نفس الوقت.