أزالت "غوغل" حوالي 300 تطبيق من متجرها كونها تعرضت للاختراق وكانت قد استخدمت في شن "هجمات الحرمان من الخدمات" التي تعرف اختصارا باسم DDoS.

وبحسب "سكاي نوز"، فإن التطبيقات المحذوفة من متجر التطبيقات اخترقت أكثر من 70 ألف جهاز أندرويد بـ100 دولة حول العالم، حيث وجدت "غوغل" أن هذه التطبيقات بمجرد تثبيتها على أحد هواتف "أندرويد"، يتحول الجهاز إلى منصة لإرسال طلبات مكثفة للدخول لمواقع معينة لإيقافها عن العمل.

وتشن هجمات "DDoS" على مواقع بعينها، من خلال الضغط على سيرفرها بكم كثيف من البيانات الوهمية ومجهولة المصدر، مما يتسبب في بطء خدمات ذلك الموقع أو توقفه.