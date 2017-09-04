كشفت "سامسونغ" خلال معرض IFA 2017 عن ثلاثة أجهزة جديدة قابلة للارتداء هيGear Sport و Gear Fit2 Pro وسماعات الأذن الاسلكية Gear IconX.

وبحسب pocketnow فإن ساعة Gear Sport، تتبع التدريبات الخاصة بالمستخدم مثل السباحة والجري وغيرها، حيث تدعم معيار 5 ATM لمقاومة المياه، كما ترصد معدل ضربات القلب، وتم تصميمها من مواد تمتاز بالصلابة والمتانة.

وتمتاز الساعة بوزن خفيف حوالي 50 جم وسُمك 11.6 ملليمتر، كما تحتوي على شاشة لمسيةSuper AMOLED مقاس 1.2 بوصة بدقة 360×360، وهناك عدد من مزايا وتطبيقات ووظائف نظام Tizen المختلفة.

أما ساعة Gear Fit2 Pro التي سيتم إطلاقها رسميًا في 15 أيلول في الولايات المتحدة بسعر 199.99$، تأتي بتصميم يضمن للمستخدم الراحة، وتدعم معيار ATM5 لمقاومة المياه.

وآخر منتج كشفت عنه "سامسونغ" هو الإصدار الجديد من سماعات الأذن الاسلكية Gear IconX والذي سيتم إطلاقه في عام 2018، وتحتوي على المساعد الصوتي Bixby الذي يتلقى الأوامر الصوتية مثل تشغيل الموسيقى، وهي أصغر وأخف وزنًا من النموذج الأصلي، كما أنها تعمل لمدة أطول.