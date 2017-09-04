أعلنت "آبل" رسمياً عن موعد الكشف عن هاتف "آيفون 8" مؤكدةً الشائعات المتداولة حول تاريخ إطلاق الهاتف.

وبحسب وسائل إعلام، فإن "آبل" أرسلت إلى وسائل الإعلام دعوات بعنوان "دعونا نلتقي في مكاننا" وحددت يوم 12 أيلول لذلك، في مقرها الذي افتتح مؤخرا بولاية كاليفورنيا الأميركية، والذي يحمل اسم مؤسسها الراحل ستيف جوبز.

وأكدت تقارير سابقة أن "آبل" ستطرح خلال تلك الفعالية هاتفي iPhone 7S وiPhone 7S Plus، بالإضافة إلى هاتف "آيفون 8" ذي المواصفات الأكثر تطورا.

ووفقاً للشائعات، فإن "آيفون 8" يوفر ميزة الشحن اللاسلكي، ويستبدل تقنية التعرف على البصمة بآلية أخرى تعتمد على التعرف على وجه المستخدم عبر كاميرا متطورة.