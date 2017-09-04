أكد التحالف الدولي, يوم الاثنين, استعادة قوات "سوريا الديمقراطية" السيطرة على المدينة القديمة في الرقة ومسجدها التاريخي, من قبضة تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش).

وأفاد التحالف, في بيان له, نشرته وكالة (رويترز), ان قوات" سوريا الديمقراطية" طهرت الجامع الكبير بالرقة وهو أقدم مساجد المدينة .

ووصف البيان التقدم الذي احرزته "سوريا اليمقراطية" بأنه ”علامة فارقة“ في معركة الرقة.

وقال الكولونيل الأمريكي ريان ديلون المتحدث باسم التحالف ان ان قوات "سوريا الديمقراطية " حققت مكاسب إضافية متماسكة في المنطقة الحضرية من المدينة وتقاتل في بناية تلو الأخرى“.

وكانت قوات "سوريا الديمقراطية" أعلنت الجمعة سيطرتها على كافة البلدة القديمة في الرقة، معقل "داعش" .

لكن التحالف قال انه لايمكن تأكيد انباء استعادة قوات "سوريا الديمقراطية" السيطرة على مدينة الرقة القديمةمن قبضة تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش).

ويحاصر المقاتلون الأكراد, بدعم من الولايات المتحدة، مدينة الرقة منذ نحو شهر، وسيطروا على أجزاء من المدينة, لكن قوات "سوريا الديمقراطية" رجحت انتهاء المعركة في غضون شهرين.

وخسر تنظيم "داعش" أكثر من نصف مساحة مدينة الرقة،, بعد عملية عسكرية نفذها مقاتلون اكراد, بدعم من التحالف الدولي, منذ 6 تموز.