اعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي , يوم الاثنين, عن امله في ان تقوم روسيا بالمساعدة في الحفاظ على وحدة سوريا فضلا عن مواجهة الارهاب.

ونقلت وسائل اعلام عن السيسي قوله, خلال لقائه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين, على هامش قمة بريكس في مدينة شيامين الصينية ”, "نسعى للعب دورا إيجابيا للغاية في التسوية اعني ضرورة مواجهة الإرهاب والحفاظ على وحدة وسلامة سوريا وليبيا, وهذا الهدف الأساسي التي تسعى إليه مصر, ونعول على دعم موسكو بذلك".

وانطلقت الاثنين أعمال القمة التاسعة لدول مجموعة بريكس التي استضافتها مدينة شيامين جنوب شرق الصين, حيث اكدوا قادة دول المجموعة ان بلادهم تدعم بشكل كامل مساري أستانا وجنيف لتسوية الأزمة السورية.

وتجري الاستعدادات لعقد مفاوضات استانا حول سوريا يومي 14- 15 الشهر الجاري, يليها مفاوضات جنيف المقررة في تشرين الاول المقبل.