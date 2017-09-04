يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب, إنهاء العمل خلال مهلة 6 أشهر، على برنامج يتيح لمئات آلاف الشبان المهاجرين غير الشرعيين البقاء في الولايات المتحدة.

وذرت وكالات انباء ان موقع "بوليتيكو" الاخباري أفاد بان "ترامب يعتزم منح الكونغرس بعض الوقت لإعداد إجراءات جديدة بدلا من هذا البرنامج قبل انقضاء المهلة".

أما صحيفة "نيويورك تايمز"، فاشارت الى أن ترامب "يدرس جدياً خطة لإنهاء العمل بالبرنامج بعد ستة أشهر"، لكن مسؤولين حذروا من أنه قد يغير رأيه مجددا.

ويهدف البرنامج إلى إخراج مهاجرين غير شرعيين قدموا إلى الولايات المتحدة قبل بلوغهم سن 16 عاما، وهو يشمل حالياً 800 ألف شخص منحوا ما يوازي ترخيص إقامة لمدة عامين قابل للتجديد بغرض الدراسة أو العمل.

من جانبهم, حذر العديد من البرلمانيين في الحزب الجمهوري من تعليق البرنامج الذي يطلق عليه اسم "دريميرز" (الحالمون) والذي أحدث عام 2012، بقرار وقعه الرئيس السابق باراك أوباما, وكان عدد من الجمهوريين عارضوا ذلك المرسوم، معتبرين أنه "عفو" غير مبرر.

ومنحت 10 ولايات يديرها الجمهوريين ادارة ترامب مهلة حتى 5 ايلول لالغاء البرنامج والا فانها ستطلق اجراءات تحتج على قانونيته امام القضاء الاتحادي.

سيريانيوز