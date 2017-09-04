كشفت مواقع إسرائيلية أن منظمة "اماليا" الاسرائيلية , التي يرأسها رجل الأعمال الإسرائيلي الأمريكي موتي كاهانا , أقامت مدرسة في مناطق سيطرة المجموعات المسلحة في محافظة إدلب.

وذكرت وسائل اعلام ان موقع (ان ار جي) الإخباري الاسرائيلي, الذي كشف عن المدرسة في إدلب, نقل عن كاهانا قوله انه "ستتم إقامة مدرستين إضافيتين في منطقتين قريبتين من الحدود جنوب سوريا خلال العام الحالي".

و تضم المدرسة 90 طالبا و15 مدرسا , بحسب الموقع, والذي اشار الى ان المنهج التعليمي فيها يختلف عن المنهج السوري الرسمي، مضيفا ان مدير المنظمة كاهانا يامل من ذلك التأسيس "لنظرة مختلفة تجاه إسرائيل، وأن يأتي طلاب هذه المدرسة لإكمال تحصيل علومهم في الجامعات الإسرائيلية".

من جهتها, أشارت صحيفة (معاريف) الاسرائيلية إلى أن منظمة "اماليا" تهدف بشكل معلن إلى مساعدة وتعزيز ما سمته "الجسور القائمة بين إسرائيل والجهات الصديقة لها في سوريا" موضحة أن المساعدات التي تتلقاها هذه الجهات تشمل الذخائر الحربية.

وكان كاهانا أقر سابقا في حديث لصحيفة (يديعوت أحرونوت) الاسرائيلية أنه تبرع بمبالغ من أمواله الخاصة "للجيش الحر" في سوريا.

ويشار إلى أنه سبق وقدمت إسرائيل مساعدات لمقاتلي المعارضة من خلال نقل المصابين منهم في المعارك إلى مستشفيات إسرائيلية لتلقي العلاج الطبي.

سيريانيوز