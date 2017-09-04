اعلنت وزارة الخارجية الايرانية, يوم الاثنين, ان وفدين سعوديين يعتزمان زيارة طهران في وقت قريب.

ونقلت وكالة (ارنا) عن المتحدث باسم الوزارة بهرام قاسمي قوله, في تصريح للصحفيين, ان الهدف من هذه الزيارة هو تفقد المراكز الدبلوماسية ".

واشار الى ان "الوفد السعودي حصل على تاشيرات الدخول الخاصة به قبل شهر، فيما استلم الوفد الايراني التاشيرات اليوم.".

ولم يحدد المسؤول الايراني تاريخ معين للزيارة ، لكن حسب تقديره قال ان الزيارة ستتم بعد ايام الحج.

وكانت الخارجية الايرانية أكدت في اب الماضي أن وفودا من إيران والسعودية ستتبادل الزيارات الدبلوماسية قريباً, في مؤشر على بدء تحسن العلاقات بين البلدين, عقب انقطاع منذ العام الماضي.

ونفت المملكة العربية السعودية في وقت سابق من اب، تصريحات وزير الداخلية العراقي، قاسم الأعرجي، التي قال فيها إن الرياض طلبت من بغداد التوسط لإيران.

ومرت العلاقات بين إيران والسعودية بأدنى مستوى لها منذ سنوات حيث تبادل البلدان الاتهامات بتقويض الأمن الإقليمي ودعم أطراف متعارضة في الصراعات في سوريا والعراق واليمن.

وقطعت السعودية العلاقات الدبلوماسية مع إيران, العام الماضي, على خلفية هجمات تعرضت لها سفارتها في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد الإيرانية, وذلك ضمن احتجاجات لإيرانيين، ضد إعدام السعودية 47 شخصا، من بينهم رجل دين شيعي بارز, فيما اعتبرت طهران أن القرار "لا يمكن أن يغطي على خطأ إعدام نمر النمر".