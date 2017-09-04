أبدت المعارضة السورية المسلحة, يوم الاثنين, استعدادها لوقف القتال في حال التوصل لاتفاق حول إقامة منطقة :خفض التصعيد" في محافظة ادلب.خلال اجتماع أستانا القادم.

واكد القيادي في المعارضة السورية المسلحة، فاتح حسون، في حوار مع وكالة (سبوتنيك), على ضرورة انشاء منطقة خفض تصعيد بادلب بسبب "وجود أكثر من 1.5 مليون مدني في المنطقة".

واعتبر ان منطقة خفض التصعيد في ادلب هدفها "حماية المدنيين وليس لحماية العسكريين".

وتجري الاستعدادات لعقد مفاوضات استانا حول سوريا يومي 14- 15 الشهر الجاري, حيث تعتزم الاطراف الضامنة خلال اللقاء اعتماد خرائط نهائية لمناطق وقف التصعيد في ادلب والغوطة الشرقية وحمص.

وتم خلال اجتماع استانا 4 التوصل لاتفاق بين الدول الضامنة للهدنة للهدنة (روسيا – تركيا- ايران) حول انشاء 4 مناطق "خفض التصعيد" بسوريا, لمدة 6 أشهر, دخل حيز التنفيذ 6 ايار الماضي.

و تجري مشاورات لاسيما بين روسيا وتركيا حول ضرورة تنشيط الجهود للتوصل لاتفاق حول منطقة "خفض تصعيد" رابعة في محافظة ادلب.