أفادت معلومات متطابقة من مصادر عدة, يوم الاثنين, عن قيام طائرات الجيش النظامي بإلقاء منشورات فوق بلدة معرة مصرين بريف إدلب الشمالي.

وأضافت مصادر عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, أن المنشورات تضمنت دعوة أهالي مصرين بريف إدلب الشمالي للتخلي عن حمل السلاح والعودة للحياة تحت ظل حكومة النظام وتسوية وضعهم.

وبحسب المنشور, فإن "القيادة العامة للجيش تعهدت بمواصلة القتال ضد المجموعات المسلحة على كامل الأراضي السورية".

ويشار إلى أن معرة مصرين بريف إدلب تخضع لسيطرة مجموعات مسلحة معارضة, حيث تخضع معظم مناطق ادلب لسيطرة تحالف يعرف باسم "جيش الفتح"، تهيمن عليه "فتح الشام" المعروف بتنظيم "جبهة النصرة" سابقاً.

وشهدت ادلب مؤخرا مواجهات عسكرية بين حركة "أحرار الشام" و"تحرير الشام"، انتهبت بسيطرة الأخيرة على معظم بلدات ومدن المحافظة، عقبها اعلان الهيئة عن "إدارة مدنية" لإدارة كافة الشؤون الادارية والعسكرية في المدينة، الأمر الذي اثار انتقادات واشنطن.

وتجري حالياً مفاوضات وجهود سياسية حثيثة من أجل تطبيق اتفاق لخفض التوتر في إدلب، وذلك بعد تطبيق الاتفاق في عدة مناطق مثل جنوب سوريا وريف حمص الشمالي والغوطة الشرقية لدمشق.