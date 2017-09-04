حددت وزارة التعليم العالي، العاشر من أيلول الجاري موعداً لبدء التسجيل في مفاضلات القبول الجامعي للعام الدراسي 2017-2018.

وقالت وكالة (سانا) الرسمية إن، مراكز التسجيل المعتمدة في الجامعات السورية وفروعها، ستبدأ استقبال طلبات مفاضلات القبول الجامعي للعام الدراسي 2017-2018 اعتبارا من يوم الأحد الموافق 10-9-2017 وتستمر لغاية الثامن عشر من الشهر الجاري، وذلك بالنسبة للتسجيل المباشر في السنة التحضيرية للكليات الطبية والمفاضلة العامة للفرع العلمي ومفاضلة الكليات التطبيقية والمفاضلات الأخرى.

وتابعت الوكالة انه، بالنسبة للتسجيل المباشر للطلاب من حملة الشهادة الثانوية العامة الفرع الأدبي والثانوية الشرعية فيستمر لغاية الثامن والعشرين من الشهر الجاري.

وكانت وزارة التعليم العالي، أصدرت الخميس الماضي، جميع مفاضلات القبول الجامعي للعام الدراسي 2017-2018، وبينت الحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة والأحكام العامة وشروط الالتحاق بجامعات دمشق وحلب وتشرين والبعث والفرات وحماة وطرطوس، وبالمعاهد التابعة لمختلف وزارات الدولة .

كما أعلنت الوزارة عن الشروط العامة للمسابقات والمقابلات في الكليات والمعاهد بعد تحقيق الحد الأدنى المطلوب من الدرجات للراغبين بالتقدم إلى المفاضلات وكذلك إجراءات التقدم ومراكز التسجيل المعتمدة والأوراق المطلوبة.

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