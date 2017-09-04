كشفت صحيفة بريطانية، يوم الاثنين، أن مسلحي تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) حاولوا تجنيد أحد صحفيي شبكة "بي بي سي" بهدف تنفيذ هجوم إرهابي في منطقة جسر لندن، قبل عام من قوع هجوم إرهابي في المكان ذاته.

ونشرت صحيفة "The Guardian" تقريراً لشبكة "بي بي سي" بعنوان "انسايد أوت لندن" سيتم بثه الساعة السابعة والنصف مساء اليوم، جاء فيه ان أحد الصحفيين في الشبكة، تواصل لمدة عامين مع مجندي تنظيم "داعش" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في إطار تحقيق كان يقوم به عن الجماعات المتطرفة، حيث عرض أحد المجندين أن يعلمه كيفية صناعة قنبلة في المنزل.

وتابع التقرير، انه بعد وفاة ذلك المجند في الرقة عام 2015، تابع مجند آخر التواصل مع الصحفي المتخفي، لتعليمه مزيد من الأمور مثل كيفية الحصول على أسلحة ورصاص، والتحضير لاغتيال ضابط في الشرطة.

وكشف الصحفي، إنه "في تموز 2016، اكتشفنا أن المنظمة الإرهابية كانت تروج على تويتر وفيسبوك للمسلمين البريطانيين لشن هجمات على مواقع محددة في لندن".

وكشف المجند الأول من تنظيم "داعش"، عن دروس إرهابية صريحة على شبكة الإنترنت الداكنة، حيث قالت "بي بي سي" أنها مشابهة للهجوم على جسر لندن في 3 حزيران، حيث ان المهاجمين الثلاثة - خرام بوت، 27، رشيد رضوان، 30، ويوسف زغبا، 22 عاما - قتلوا على يد الشرطة في مكان الحادث.

يشار إلى ان أن ثلاثة مهاجمين يستقلون شاحنة نفذوا عملية دهس في منطقة جسر لندن في 3 حزيران الماضي، ثم وصلوا إلى سوق بورو في منطقة ملاصقة، وخرجوا من السيارة وهاجموا المارة بالسكاكين، قتل إثر ذلك ثمانية أشخاص وتمكن رجال الأمن من القضاء على المهاجمين.